İsrail'in saldırılarının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi pişman edecek" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, açıklamasında "İran'ın tepkisi pişman edecek" dedi.
Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" ifadelerini kullandı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.