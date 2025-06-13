Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, açıklamasında "İran'ın tepkisi pişman edecek" dedi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" ifadelerini kullandı.