İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine değindi. Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa ile nükleer konuda müzakere ettiklerini fakat ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini ‘zorbalık' olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.





ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini vurgulayan Pezeşkiyan, “Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Nükleer araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.





Pezeşkiyan, bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini kaydederek, “Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu” diye konuştu.





Birlik olunması çağrısı yapan Pezeşkiyan, “Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar” dedi.



