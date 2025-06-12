İran'a saldırı hazırlığı mı? ABD üç ülkede elçilikleri boşaltıyor

İran ile ABD arasında yapılan nükleer görüşmeler tıkanırken, Ortadoğu’da tansiyon yükseldi. Associated Press (AP) ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çektiğini yazdı. AP’ye konuşan ABD’li yetkililer yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı’na konuşan ABD’li bir yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalıları "hem ülkede hem yurt dışında güvende tutmak istediğini" belirterek, bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucu ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını azaltma kararı aldığını kaydetti.

CENTCOM: GERİLİMİ TAKİP EDİYORUZ

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu'da artan gerilimi takip ettiğini belirtti. Yetkili, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bölgedeki askerlerin yakınlarının "gönüllü olarak bulundukları ülkelerden ayrılmasına onay verdiğini" ve CENTCOM'un "her an hazır olmak için" Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki ortaklarıyla işbirliği yaptığını kaydetti. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

IRAK: TAHLİYE TÜM BÖLGEYİ KAPSIYOR

Irak yönetimi ise ABD'nin diplomatik varlığına yönelik tahliye kararını gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediğini açıkladı. Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Iraklı hükümet kaynağı, ABD'nin diplomatik varlığına yönelik son tahliye ve güvenlik adımlarının yalnızca Irak'a özgü olmadığını, Orta Doğu'daki bir dizi ülkeyi kapsayan daha geniş kapsamlı bir düzenlemenin parçası olduğunu belirtti.

İRAN: ABD ÜSLERİNİ VURURUZ

Öte yandan dün İran’dan da sert açıklamalar geldi. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, "Çatışma olması halinde ABD bölgeyi terk etmek zorunda kalır çünkü bölgedeki tüm üsleri menzilimizde. ABD üslerinin bulunduğu ülkeleri dikkate almadan hepsini doğrudan hedef alırız" ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD'nin sivil nükleer araştırmalardan vazgeçmeleri yönündeki talebini "zorbalık" olarak niteleyerek, bunu kabul etmeyeceklerini yineledi.

ABD ile Şam arasında kritik anlaşma yolda

Terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşma gerekçesiyle 2014 yılından beri Suriye’de asker bulunduran ABD yönetimi, asker sayısını düşürmesinin ardından tamamen çekilmeye hazırlanıyor. Independent Arabia’nın verdiği bilgiye göre, ABD’li üst düzey bir diplomatik heyet, önümüzdeki günlerde Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret edecek. Yerel kaynakların iddiasına göre ise söz konusu heyet, Şam’daki yeni hükümetle bir dizi askeri anlaşma imzalayarak ülkedeki tüm askeri varlığını sonlandıracak. Söz konusu kaynaklar, ABD kuvvetlerinin DEAŞ’a karşı mücadeleyi takip etmek için yalnızca Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgenindeki Tenef Üssü’nde az miktarda kuvvet barındırmaya devam ederken diğer tüm üsleri boşaltacağını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığını ilan etmişti. Bu ilanın ardından ABD Savunma Bakanlığı da ülkenin kuzeydoğusundaki üslerdeki asker sayısını binin altına düşüreceğini bildirmişti.







