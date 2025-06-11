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ABD ile ‘nar’ diplomasisi

ABD ile ‘nar’ diplomasisi

Nazife Bardak
04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye ile ABD arasında taze narın ihracatı konusunda ‘ısı’ problemi devam ediyor. İki ülke arasında karşılıklı sunulan derecelerde şimdiye kadar uzlaşma sağlanamadı.

Türkiye’den ABD’ye ihracının sağlanması için iki ülke arasında ‘nara’ ilişkin ticaret diplomasisi yürütülüyor. Ancak nakliye sırasında ürünlere uygulanacak sıcaklık derecesinde uzlaşma arayışı sürüyor. ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (APHIS) tarafından taslak Operasyonel Çalışma Planı (OWP) Türkiye’ye iletildi ve görüş talep edildi.

‘DERECE’ KRİZİ AŞILAMADI

ABD tarafından gönderilen taslak, Çalışma Planı’nda nar ürünlerinin APHIS Tedavi Programı kapsamında 1,11 derece veya altında 14 gün, 1,67 derece veya altında 16 gün, 2,22 derece veya altında 18 gün soğuk uygulamaya tabi tutulduktan sonra ihraç edilmesi gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR BİTİRİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri, ABD tarafından iletilen uygulamanın taze nara zarar vereceğini belirtti. ABD’ye taze nar için 3 °C, 5 °C ve 6 °C ön soğutma sıcaklıklarının uygulanması teklif edildi. Ancak Türkiye’nin sıcaklık önerisi kabul edilmedi. Yapılan görüşmeler sonrası taslağın Türkiye tarafından uygulanamayacağının kesinleşmesi halinde çalışmalar sonlandırılacak.



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