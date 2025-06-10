Trenler güneş enerjisiyle üretilecek

Güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız” açıklamasında bulundu.

YILDA 14 MİLYON LİRALIK KATKI

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

ÇEVRECİ YATIRIMLAR DEVREYE ALINIYOR

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız” diye konuştu.







