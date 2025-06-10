Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Trenler güneş enerjisiyle üretilecek

Trenler güneş enerjisiyle üretilecek

04:0010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'ndeki fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisinin kullanılacağını belirtti.

Güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildiren Bakan Uraloğlu, “GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız” açıklamasında bulundu.

YILDA 14 MİLYON LİRALIK KATKI

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

ÇEVRECİ YATIRIMLAR DEVREYE ALINIYOR

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız” diye konuştu.



#Güneş Enerjisi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Emniyet Taban Maaşı ve Rütbelere Göre Polis Maaşları