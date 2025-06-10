Mobil şubeler zirveyi ele geçirdi

Mobil bankacılığın bu denli yaygınlaşması, finansal kapsayıcılık açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan veya fiziksel banka şubelerine erişimi kısıtlı olan vatandaşlar, mobil uygulamalar sayesinde finansal hizmetlere kolayca ulaşabiliyor. Bu gelişme, sadece bireylerin finansal sisteme entegrasyonunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu da güçlendiriyor. Dijital teknolojilerin bankacılık sektörüne entegrasyonu, hem bireyler hem de kurumlar için işlem kolaylığı, hız ve maliyet avantajı sağlarken; ekonominin genel verimliliğine de katkı sunuyor. Türkiye’de mobil bankacılığın ulaştığı bu seviye, önümüzdeki dönemde dijital finansal hizmetlerin daha da yaygınlaşacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.