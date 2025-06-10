Mobil şubeler zirveyi ele geçirdi

Mobil bankacılıkta aktif müşteri sayısı 120 milyona dayandı. Bankacılık işlemleri son yıllarda ağırlıklı olarak dijital kanallara kayarken, mobil uygulamalar yoğun ilgiyle birlikte internet bankacılığını da geçerek zirveye yerleşti.
Türkiye’de mobil bankacılık, son yıllarda dijitalleşmenin en hızlı yayıldığı alanlardan biri oldu. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre; aktif mobil bankacılık müşteri sayısı 119 milyonu geçti. Bu rakam, mobil bankacılığın artık finansal hizmetlerin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Banka şubelerinden yapılan işlem sayısı her geçen yıl hızla azalırken, dijital kanallar öncelikli hale geldi. Verilere göre mobil bankacılık, internet bankacılığını büyük farkla geride bıraktı. Sadece mobil bankacılığı kullanan aktif müşteri sayısı 111 milyonu aşarken, yalnızca internet bankacılığı kullananların sayısı 1,3 milyon seviyesinde kaldı. Her iki kanalı birlikte kullananların sayısı ise 7,2 milyon civarında. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu mobil cihazlar üzerinden bankacılık işlemlerini yürütüyor.
SON BİR YILDA 7 MİLYON KİŞİ KATILDI
Mobil bankacılığın yükselişi son birkaç yılda hız kazandı. 2023 yılının mart ayında yaklaşık 97 milyon olan aktif kullanıcı sayısı, 2024'te 111 milyona, geçtiğimiz mart ayında ise 119 milyona ulaştı. Yalnızca son bir yılda 7 milyona yakın yeni kullanıcı mobil bankacılık uygulamalarıyla buluştu. Bu büyüme, hem teknolojik altyapının gelişmesi hem de kullanıcıların dijital hizmetlere olan ilgisinin artmasıyla paralel ilerliyor. Bankaların sunduğu kullanıcı dostu mobil uygulamalar da bu süreci önemli ölçüde destekliyor.
38,9 TRİLYON LİRALIK İŞLEM MOBİLDEN
Mart 2025 verilerine göre Türkiye’de mobil bankacılık kullanan toplam kişi sayısı 119 milyonun üzerine çıktı. Bu kullanıcıların yaklaşık 114,8 milyonu bireysel, 4,3 milyonu ise kurumsal müşterilerden oluşuyor. Ocak-mart 2025 döneminde mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlem sayısı 2,5 milyar olarak kaydedilirken, toplam işlem hacmi yaklaşık 38,9 trilyon TL’ye ulaştı. Bu işlemlerin büyük çoğunluğunu para transferleri ve yatırım işlemleri oluşturdu. Sadece para transferlerinin hacmi 24 trilyon TL’yi bulurken, yatırım işlemleri yaklaşık 9,2 trilyon TL'lik hacme ulaştı.
Dijitalleşme kullanıcıya yaradı
- Mobil bankacılığın bu denli yaygınlaşması, finansal kapsayıcılık açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan veya fiziksel banka şubelerine erişimi kısıtlı olan vatandaşlar, mobil uygulamalar sayesinde finansal hizmetlere kolayca ulaşabiliyor. Bu gelişme, sadece bireylerin finansal sisteme entegrasyonunu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunu da güçlendiriyor. Dijital teknolojilerin bankacılık sektörüne entegrasyonu, hem bireyler hem de kurumlar için işlem kolaylığı, hız ve maliyet avantajı sağlarken; ekonominin genel verimliliğine de katkı sunuyor. Türkiye’de mobil bankacılığın ulaştığı bu seviye, önümüzdeki dönemde dijital finansal hizmetlerin daha da yaygınlaşacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.