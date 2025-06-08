Teknoloji yatırımı oyuna geldi

Türkiye’nin oyun sektöründeki küresel başarısı bu alandaki yatırımları da teşvik etti. Avrupa’nın oyun odaklı en büyük girişimcilik kampüsü olan ve İstanbul’da bulunan StartGate’teki girişimcilerin toplam yatırımı 200 milyon doları geçti. 10 yılda 3 unicorn çıkarma hedefi olan merkezdeki gençler; TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN gibi devlerin yanında EPDK gibi kurumlara oyun simülasyonu hazırlıyor.
Türk oyun sektörü adından söz ettirdikçe üretim ve yatırım tarafı da güçleniyor. Bu topraklardan çıkan ilk milyar dolarlık girişim olan (unicorn) Peak Games’in başarısı bu alandaki girişimci sayısını artırdı. Dünya çapında 3.4 milyar oyuncu bulunurken, ülkemizde bu sayı 46 milyon civarında. Bu ilgiye paralel olarak ülkemizde 800 kadar oyun şirketi faaliyette. Hal böyle olunca, girişimcilik eko-sistemini destekleyen yapılar da gelişiyor. İstanbul’da bulunan StartGate, oyun girişimcilerine özel bir merkez sunuyor.
ABD’DE İLK 5’TEYİZ
7/24 açık olan kampüste uyku odalarından, deneyim laboratuvarlarına; müzik stüdyosundan spor salonuna kadar her şey düşünülmüş. Kendilerini oyun sektörünün Silikon Vadisi olarak tanımlayan StarGate ve PlayGate Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, yeni unicornlar kazandırmak için çok yünlü bir teknoloji üssü oluşturduklarını söyledi. Merkezden şu ana kadar çıkan oyunların ulaştığı değerlemenin yaklaşık 200 milyon dolar olduğunu belirten Durmuş, “Hedefimiz bu değeri 1 milyar dolara taşımak. Türk oyun sektörü küresel çapta biliniyor. Örneğin, ABD'de en çok oynanan ilk 5 mobil oyundan bazıları Türk yapımı. Türkiye’nin bu başarısını PC ve konsol tarafına taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
ASELSAN’DAN EPDK’YA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ
Durmuş, kampüsteki potansiyeli şu örneklerle özetledi: “Savunma sanayii ile de iş birliklerimiz var. TUSAŞ, HAVELSAN, ASELSAN gibi kurumlarla çalışan girişimcilerimiz bulunuyor. Bu kurumlara yönelik eğitim simülasyonları başta olmak üzere oyun geliştirme tarafında yardımcı oluyorlar. Örneğin TİTRA, bir girişimcimize hem yatırım yaptı hem de ürün modeli sağladı.” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Durmuş, “Elektrik dağıtan şirketlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde kullanılacak oyun simülasyonları hazırlıyoruz. Bu işi içerideki bir girişimcimiz tamamlayacak. Oyunlar üzerinden ilgili şirket çalışanları iş sağlığı alanında eğitim alabiliyor” dedi.
Hedef 10 yılda 3 unicorn
- 10 yıllık süreçte 3 unicorn çıkarmak istediklerini anlatan Mustafa Cihat Durmuş, “2033 yılına kadar 10 milyar dolar değerlemeye ulaşmak istiyoruz. İkinci bir kampüs planımız da var. Yılda 40-50 stüdyo desteklediğimizde, yüzde 15-20 başarı oranı bizim için yeterli. Tüm şirketlerin unicorn olması beklenmiyor. 5 milyon ya da 10 milyon dolar değerlemeye ulaşan şirketler bizim için başarılı kabul ediliyor. Elimizde bu şirketlerin hisse oranları mevcut. Bunlar %3 ila %10 arasında değişiyor” ifadesini kullandı.
Stüdyo sayısında Avrupa'da 2.'yiz
- Küresel oyun pazarının yaklaşık 188 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Durmuş, “Türkiye buradan 810 milyon dolarlık pay alıyor. İstanbul, oyun stüdyosu sayısı bakımından ise Londra’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada. Ülkemizde 800 civarında oyun şirketi var. Avrupa’da, İngiltere’den sonra en büyük ekosisteme sahip durumdayız" bilgisini verdi.