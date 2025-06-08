Teknoloji yatırımı oyuna geldi

10 yıllık süreçte 3 unicorn çıkarmak istediklerini anlatan Mustafa Cihat Durmuş, “2033 yılına kadar 10 milyar dolar değerlemeye ulaşmak istiyoruz. İkinci bir kampüs planımız da var. Yılda 40-50 stüdyo desteklediğimizde, yüzde 15-20 başarı oranı bizim için yeterli. Tüm şirketlerin unicorn olması beklenmiyor. 5 milyon ya da 10 milyon dolar değerlemeye ulaşan şirketler bizim için başarılı kabul ediliyor. Elimizde bu şirketlerin hisse oranları mevcut. Bunlar %3 ila %10 arasında değişiyor” ifadesini kullandı.