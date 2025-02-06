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Yapay zeka kanser riskini tahmin edebiliyor

Yapay zeka kanser riskini tahmin edebiliyor

17:306/02/2025, Perşembe
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Çalışmada, 1.607 kadının meme kanserine yakalandığı tespit edildi.
Çalışmada, 1.607 kadının meme kanserine yakalandığı tespit edildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka (YZ), kadınların meme kanserine yakalanma riskini teşhis edilmeden yıllar önce belirleyebiliyor.

FHI, Kaliforniya Üniversitesi ve Washington Üniversitesi'nden beş araştırmacı, 2004-2018 yılları arasında Norveç'te yürütülen tarama programına katılan 116 bin 495 kadına ait mamografi görüntülerini analiz etmek için ticari olarak temin edilebilen bir YZ programını kullandı. Çalışmada, 1.607 kadının meme kanserine yakalandığı tespit edildi.


Araştırmaya göre, algoritma, hangi kadınların meme kanseri riski taşıdığını ve hatta hangi memenin daha yüksek risk altında olduğunu dört ila altı yıl öncesinden belirleyebildi. Tarama programı ve YZ projesinin başında bulunan Solveig Hofvind, "Kanser gelişen memenin YZ skoru, diğer memeye kıyasla yaklaşık iki kat daha yüksekti" dedi.

Erken teşhiste yeni dönem

FHI, bu algoritmaların erken teşhis için kullanılabileceğini, böylece maliyetlerin düşürülebileceğini ve yüksek risk taşıyan gruplara yönelik daha etkili tarama programları oluşturulabileceğini vurguladı.


Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 2022 yılında 670 bin kadın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türü olma özelliğini taşıyor.

Çalışma, prestijli tıp dergilerinden biri olan Journal of the American Medical Association Network'te yayımlandı. Norveç'te geçen yıl başlatılan bir başka projede ise, 140 bin kadın üzerinde YZ'nin radyologlar kadar etkili olup olmadığının belirlenmesi amaçlanıyor.

#Yapay Zeka
#Kanser
#Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü

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