ABD, Bağdat ve Bahreyn ile Kuveyt'teki büyükelçiliklerini boşaltıyor

İran ile ABD arasında nükleer müzakereler sürüyor.

Taraflar bugüne kadar Maskat ve Roma'da toplam 5 tur görüşme yaparken müzakerelerin 15 Haziran'da devam edeceği bildirildi.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD, dikkat çeken bir karar aldı.

ABD, Bağdat'taki büyükelçiliğini boşaltacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'bölgesel gerilimler nedeniyle' Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye başladıklarını duyurdu.

Bağdat’tan tahliyeye ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt’teki personel ve aile üyelerinin de ülkelerden ayrılmasına izin verdiği de aktarıldı.

ABD'nin bu kararının nükleer müzakereler sürerken ve İran'ın "Tüm üsleri vururuz" tehdidinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Vaşington'un büyükelçiliği tahliye kararı, İsrail'in gerçekleştirmek istediği İran saldırısının yaklaşıyor olabileceği olarak yorumlandı.

Irak'tan 'tahliye' açıklaması

Öte yandan tahliye kararına ilişkin Irak'tan da bir açıklama yapıldı.

Iraklı kaynaklardan yapılan açıklamada tahliyeyi gerektirecek herhangi bir güvenlik durumunun tespit edilmediği belirtildi.

İran tehdit etmişti: ABD üsleri menzilimizde

İran, nükleer müzakerelerin yeni turu öncesinde bugün Vaşington'a yönelik sert bir uyarı yaparak, bir çatışma durumunda Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabileceğinin mesajını vermişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade , "Tüm üsleri menzilimizde" vurgusu yaparak "Tereddüt etmeden hedef alırız." demişti.

Gerilimin büyümesini istemediklerini de vurgulayan Nasırzade, "İnşallah işler o noktaya gelmez ve görüşmeler başarıyla sonuçlanır." ifadelerini kullanmıştı.







