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Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile müzakere etmelisin

Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile müzakere etmelisin

12:3611/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri operasyon tehdidinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya müzakere yolunu tercih etmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Netanyahu ile çeşitli konuları ele aldığını ifade ederek, İran konusunda müzakere yolunu önerdiğini belirtti. Trump, “Netanyahu'ya İran ile müzakere etmelisin dedim. Bu şekilde daha iyi olabilirsin. Bu, sana verebileceğim günün tavsiyesi olabilir. Hadi, kalk ve müzakere et” dedi.


Trump, yıkım ve ölümle sonuçlanmayacak bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Bunu onlara da söyledim. Umarım bu yol başarılı olur, ama olmayabilir, yakında göreceğiz” diye konuştu. ABD'nin perşembe günü İran ile görüşeceğini paylaşan Trump, “O zamana kadar bekleyeceğiz. Onlar vazgeçmek istemiyor. Vazgeçmeleri gereken şey uranyum zenginleştirmesi. Biz ise tam tersini istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Trump, İran'ın müzakerelerde henüz ABD'nin istediği noktada olmadığını ifade ederek, “Bunu söylemek istemem ama alternatif çok, çok kötü ve onlar o noktada değiller. Anlaşmayla ilgili düşüncelerini bize ilettiler. Ben de bunun kabul edilemez olduğunu söyledim” dedi.

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