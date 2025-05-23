ABD ve İran arasındaki müzakerelerin 5'inci turu başladı

ABD ile İran arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin 5'inci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Taraflar, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Umman'ın Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi.