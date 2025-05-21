Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile nükleer anlaşma kolay olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile nükleer anlaşma kolay olmayacak

00:3421/05/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine erişmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine erişmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin İran ile ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, İran ile müzakerenin devam ettiğini ve önceliklerinin İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmaması gerektiğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ancak böyle bir anlaşmanın kolay olmayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki bütçe oturumunda senatörlerin İran ile ilgili sorularını yanıtladı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a bir "çıkış yolu" önerisinde bulunduğunu ve İran'ın bunu kabul etmesi durumunda bugünkünden daha müreffeh hale geleceğini söyledi.

ABD'li bakan, İran ile müzakerelerin devam ettiğini ve bu ülkenin
"uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmamasının"
kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

İran ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istiyor

Rubio,
"Bir kere uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olursanız, ondan sonra bunu silaha dönüştürmek çok zor değil."
yorumunu yaptı ve İran'ın bu kapasiteye erişmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

İran'ın barışçıl ve sivil amaçlarla nükleer kullanımının gayet anlaşılır olduğunu ve bunun yöntemlerinin birçok ülke tarafından zaten uygulandığını belirten Rubio, İran'ın ise ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istediğini söyledi.

Rubio,
"İran ile (nükleer) anlaşma kolay olmayacak ancak şu anda angaje olduğumuz süreç budur."
dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, İran ile nükleer anlaşmaya varıncaya kadar bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımların yürürlükte kalacağını da sözlerine ekledi.



#ABD
#İran
#Marco Rubio
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili 9-10 gün olacak mı? 2025 Kurban Bayramı tatili için kabine toplantısı kararı ne olacak? Tarih netleşiyor