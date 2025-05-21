ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile nükleer anlaşma kolay olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dış İlişkiler Komitesinde senatörlerin İran ile ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, İran ile müzakerenin devam ettiğini ve önceliklerinin İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olmaması gerektiğini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyecek bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını ancak böyle bir anlaşmanın kolay olmayacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki bütçe oturumunda senatörlerin İran ile ilgili sorularını yanıtladı.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a bir "çıkış yolu" önerisinde bulunduğunu ve İran'ın bunu kabul etmesi durumunda bugünkünden daha müreffeh hale geleceğini söyledi.
İran ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istiyor
İran'ın barışçıl ve sivil amaçlarla nükleer kullanımının gayet anlaşılır olduğunu ve bunun yöntemlerinin birçok ülke tarafından zaten uygulandığını belirten Rubio, İran'ın ise ısrarla uranyum zenginleştirme yeteneğine erişmek istediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı, İran ile nükleer anlaşmaya varıncaya kadar bu ülkeye uygulanan tüm yaptırımların yürürlükte kalacağını da sözlerine ekledi.