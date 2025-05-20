Filistin'i destekleyen bir grup aktivist ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senatonun Dış İlişkiler Komitesinde konuştuğu sırada Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulunarak ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatoya konuştuğu sırada bir grup aktivist, seslerini yükselterek Filistin'e desteklerini dile getirdi.
Rubio, ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesinde konuştuğu sırada salondan Filistinlilere destek sesleri yükseldi.
Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulunan aktivistler, kolluk kuvvetleri tarafından salondan çıkarıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçilerinin, koridorda kolluk kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldıkları sırada da bağırarak destek vermeye devam ettiği görüldü.