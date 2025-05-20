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Filistin'i destekleyen bir grup aktivist ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

Filistin'i destekleyen bir grup aktivist ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti

20:3420/05/2025, Salı
AA
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Filistin destekçisi gruptan Filistin için 'geç olmadan harekete geçme' çağrısı.
Filistin destekçisi gruptan Filistin için 'geç olmadan harekete geçme' çağrısı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senatonun Dış İlişkiler Komitesinde konuştuğu sırada Filistin destekçisi bir grup aktivist, Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulunarak ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yu protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatoya konuştuğu sırada bir grup aktivist, seslerini yükselterek Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Rubio, ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesinde konuştuğu sırada salondan Filistinlilere destek sesleri yükseldi.

Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrıda bulunan aktivistler, kolluk kuvvetleri tarafından salondan çıkarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçilerinin, koridorda kolluk kuvvetleri tarafından uzaklaştırıldıkları sırada da bağırarak destek vermeye devam ettiği görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio.
Bir aktivist,
"Her gün yüzlerce insan ölüyor. Yüzlerce. Sessiz kalmayacağım."
diyerek, tüm dünyaya
"çok geç olmadan harekete geçme"
çağrısı yaptı.
Bir diğer Filistin destekçisi ise Gazze'deki durumun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek,
"İsrail'e silah satmayı bırakmalıyız."
ifadesini kullandı.


#Filistin
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