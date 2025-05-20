İngiltere'den İsrail'e Gazze resti: Ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler durduruldu

İngiltere İsrail ile olan ticaret görüşmelerini askıya aldı.
İngiltere hükümeti, Gazze'deki savaşın tırmanması ve Batı Şeria’daki yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail’le yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldığını açıkladı. Aynı zamanda Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yönelik yeni yaptırımlar da duyuruldu.
İngiltere hükümeti, İsrail ile yürütülen yeni ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri durdurduğunu ve Batı Şeria’daki bazı Yahudi yerleşimcilere yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.
Filistin devleti tanınabilir
Filistin devleti tanınabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı:
Filistin devletini tanımak alacağımız en önemli karar olacak ve doğru zamanlamanın seçilmesi önemli.
Seyirci kalamayız
Seyirci kalamayız
Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek,
"Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız.
Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle,
bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum.
Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.
İsrail Büyükelçisi çağırıldı
İsrail Büyükelçisi çağırıldı
İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:
"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran'dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik.
Ancak Gazze'de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."
Terör devleti İsrail'den karara ilk tepki
Terör devleti İsrail'den karara ilk tepki
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