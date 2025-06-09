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Netanyahu ile Trump 'İran'ı görüştü

Netanyahu ile Trump 'İran'ı görüştü

20:299/06/2025, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, çıkmaza giren ABD-İran nükleer müzakerelerini ele aldı. İsrail basını görüşmenin Trump'ın İsrail'i, İran'a karşı askeri saldırı gerçekleştirmemesi yönünde uyarmasının ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Trump ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile İran arasında çıkmaza giren nükleer müzakerelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

İsrail'i uyarmıştı

Haberde görüşmenin, Donald Trump'ın İsrail'i, İran'a karşı askeri saldırı gerçekleştirmemesi yönünde uyarmasının ardından gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Netanyahu'nun bu akşam Mossad Direktörü David Barnea, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Direktörü David Zini, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in katılımıyla İran'a ilişkin güvenlik toplantısı düzenleyeceği de kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde Washington'un İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ısrarının görüşmeleri çıkmaza soktuğu ifade ediliyor.



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