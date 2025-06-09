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Trump protestoculara sopa gösterdi: Vururuz

Trump protestoculara sopa gösterdi: Vururuz

00:309/06/2025, Monday
AA
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Trump'tan Los Angeles'taki olaylar karşısında "düzeni sağlamak için sert olacağız" mesajı.
Trump'tan Los Angeles'taki olaylar karşısında "düzeni sağlamak için sert olacağız" mesajı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlere destek amacıyla sokağa çıkıp güvenlik güçlerine zorluk çıkaran protestocuları hedef aldı. Los Angeles'taki sınır protestolarını bastırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Trump, "Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız." diye konuştu. Protestocuların polise tükürdüğünü öne süren Trump, "Polisime kimse dokunamaz, tüküremez. Tüküreni vururuz" dedi.

ABD Başkanı Trump, New Jersey'de kendisine ait golf tesislerinden Camp David'e geçerken havalimanında basın mensuplarına Los Angeles'taki olayları değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'a Ulusal Muhafız gönderdiğini ve gerekirse daha fazla muhafız birliği göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı,
"Bence bu bir isyandı ve çok kötüydü. Ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik bir tehlike görürsek, kanun ve düzeni sağlama konusunda çok sert davranırız. Kanun ve düzenin sağlandığından emin olmalıyız."
şeklinde konuştu.

"Tüküreni vururuz"

Protestocuların polise tükürdüğünü öne süren Trump,
"Polisime kimse dokunamaz, tüküremez. Tüküreni vururuz"
dedi.

California eyaleti ile Los Angeles kentinin Demokrat yöneticilerini suçlayan Trump, bu yaşanan olayların devam etmesine asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Amerika'da neler oluyor?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler iki gündür devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.



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