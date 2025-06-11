Trump Los Angeles'a asker yığıyor: ABD iç savaşa mı sürükleniyor?

ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolar her geçen gün daha da büyüyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Trump yönetiminin bu protestoları bastırmak için 2 bin tane daha ek Ulusal Muhafız daha görevlendireceğini belirtti. Böylece Los Angeles'ta konuşlandırılan Uluslal Muhafız sayısı 4 bine ulaşacak. Newsom, sosyal medyadan Trump'ın gösterilere müdahale için görevlendirdiği 4 bin Ulusal Muhafız'a tepki gösterdi. Trump'ın önceden görevlendirdiği 2 bin Ulusal Muhafıza yiyecek ve su verilmediğini aktaran Newsom, protestolara müdahale için 300 Ulusal Muhafızın konuşlandırıldığını ve geri kalanların federal binalarda beklediğini ifade etti.

EYALETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Trump, Los Angeles’ta yaşanan protestolara ilişkin, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’u doğrudan hedef alarak, "Hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler, biz Ulusal Muhafızları gönderdik" ifadelerini kullandı. Trump, Newsom’u "eyaletin kontrolünü kaybetmekle" suçlayarak, Newsom’un federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise "komik ve siyasi" olarak nitelendirdi. Bir gazetecinin Newsom’un hangi suçları işlediğine dair sorusuna Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" dedi. Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles’a daha fazla asker göndeririz" ifadelerini kullandı.

PİSLİĞİ TEMİZLEMEK KALİFORNİYA’YA KALDI

2 bin muhafızın görevlendirilmesi kamu güvenliği ile ilgili olmadığını savunan Newsom, "Bu, tehlikeli bir Başkan'ın egosunu okşamakla ilgili. Bu pervasızca. Anlamsız. Ve askerlerimize karşı saygısızca" değerlendirmesini yaptı. Bir diğer paylaşımında ise Newsom, Los Angeles halkına, şu ifadeleriyle seslendi: "Sesiniz önemli. Trump, Amerikan topraklarına 4 bin asker göndererek kaosu kışkırtmaya çalışıyor. Trump'ın kaosundan faydalanan aptal kışkırtıcılar hesap verecek. Güvende kalın. Sakin olun. Birbirinizi kollayın." Toplumun güvenliğini sağlamak üzere 800'den fazla ek eyalet ve yerel kolluk kuvvetini takviye etmek için yerel ortaklarla birlikte çalıştığını aktaran Newsom, kaosun "Tam da Trump'ın istediği şey" olduğunu savunarak "Şimdi bu pisliği temizlemek Kaliforniya'ya kaldı" ifadelerini kullandı.

700 DENİZ PİYADESİ LOS ANGELES'A

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 Deniz Piyadesi'nin düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını duyurdu. Hegseth, "Gavin Newsom bunu yapmasa bile, federal kolluk kuvvetlerini savunma yükümlülüğümüz var" diye yazdı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de Trump'ın talimatıyla Bakanlığın ek 2 bin Ulusal Muhafızı göreve çağırdığını doğruladı. Parnell, bir sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Savunma Bakanlığı, Başkan'ın emriyle, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ni (ICE) desteklemek ve federal kolluk kuvvetlerinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere ilave 2 bin Ulusal Muhafız'ı federal hizmete çağırıyor."

ŞEHRİ DENEK OLARAK KULLANIYOR

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Trump'ın Los Angeles'a asker konuşlandırılması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetiminin "daha önce baskınların, suçluları ve hakkında yakalama kararı olan kişileri bulmaya yönelik olacağını söylediğini" ifade eden Bass, mevcut durumda yetkililerin insanların iş yerlerine kadar gittiğini söyledi. Bass, "Bize, tutuklanacak kişilerin bu insanlar olacağı söylenmemişti ve bu, bana kentimizin aslında bir denek gibi kullanıldığı hissini veriyor" diye konuştu.

ASKERLERİ YERE YATIRDILAR

Trump-Newsom gerilimi devam ederken Newsom, X hesabından ABD Ulusal Muhafızları'nın yerde yatan fotoğrafını paylaşarak Trump'ı hedef aldı. Newsom, paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump'a şu sözlerle seslendi: "Askerlerini buraya yakıtsız, yiyeceksiz, susuz ve kalacak yer olmadan gönderdin. Eğer birisi askerlerimize saygısızlık ediyorsa, o sensin Donald Trump."

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI'NDAN UYARI

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Los Angeles'ta yaşayan Meksikalılara çağrıda bulundu. Sheinbaum, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinerek, "Devriye araçlarının yakılması bir direnişten çok provokasyon gibi görünüyor. Şiddet nereden gelirse gelsin kınıyoruz. Meksika halkının provokasyonlara kapılmadan barışçıl kalmalarını ve şiddetten uzak durmalarını istiyoruz" çağrısını yaptı. Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ise protestolarda en az 42 Meksikalının gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün ülkeye geri döndüğünü bildirdi.











