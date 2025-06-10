Bebeklere bin dolarlık 'Trump hesabı' geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da aralarında Uber, Goldman Sachs ve Dell Technologies gibi dev şirketlerin CEO’larının da bulunduğu toplantıda, yeni nesil için hazırlanan yatırım hesabı planının detaylarını paylaştı.





Plana göre, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğan her çocuk adına açılacak hesaplara federal hükümet tek seferlik bin dolarlık başlangıç katkısında bulunacak.





Bu hesaplar ebeveynler tarafından yönetilecek ve yıllık 5 bin dolara kadar özel katkılarla desteklenebilecek. Trump, girişimi “milyonlarca ailenin, ekonominin büyümesinden faydalanarak çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmalarını sağlayacak aile dostu bir proje” olarak tanımladı.





ÖZEL SEKTÖRDEN BÜYÜK DESTEK

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ve Robinhood CEO’su Vladimir Tenev gibi isimlerin yer aldığı toplantıda, çalışan çocuklarına destek için milyarlarca dolarlık bağış taahhüdü geldi. Trump, bu liderleri “ülkenin en büyük iş zekâları” olarak tanımladı.





Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da programı destekleyerek, “Bu politika, çocuklara doğdukları andan itibaren finansal bir avantaj sağlayacak. Bu bizim yaşamı, aileleri ve fırsat eşitliğini destekleyen duruşumuzun bir göstergesi” dedi.



