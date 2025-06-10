Yer gök Gazze diyor: New York'taki üniversite öğrencilerinin Gazze için başlattıkları açlık grevi 14. gününde

New York'taki eğitim kurumu CUNY Graduate Center, Brooklyn College ve Baruch College öğrencileri, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve "Gazze'deki Filistinlileri açlıktan öldürmeye ve üzerlerine bomba yağdırmaya devam eden İsrail-ABD savaş makinesini protesto etmek için" başlattıkları süresiz açlık grevini sürdürüyor.

Protestolarda "Gazze için açlık grevi", "Özgür Filistin", "Soykırımın üstünü örtemezsiniz" ve "930 bin çocuk açlıktan ölüme terkediliyor" gibi pankartlar taşıyan öğrenciler, üniversitelerinin İsrail ile ilişkisini kesmesini talep ediyor.