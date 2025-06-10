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Yer gök Gazze diyor: New York'taki üniversite öğrencilerinin Gazze için başlattıkları açlık grevi 14. gününde

Yer gök Gazze diyor: New York'taki üniversite öğrencilerinin Gazze için başlattıkları açlık grevi 14. gününde

11:4310/06/2025, Salı
AA
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Foto: AA
Foto: AA

ABD'nin New York kentindeki çeşitli üniversitelerden öğrencilerin İsrail'i protesto etmek ve Gazze'de açlık çeken Filistinlilere destek amacıyla başlattıkları açlık grevi 14. gününe girdi.

New York'taki eğitim kurumu CUNY Graduate Center, Brooklyn College ve Baruch College öğrencileri, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve "Gazze'deki Filistinlileri açlıktan öldürmeye ve üzerlerine bomba yağdırmaya devam eden İsrail-ABD savaş makinesini protesto etmek için" başlattıkları süresiz açlık grevini sürdürüyor.


Protestolarda "Gazze için açlık grevi", "Özgür Filistin", "Soykırımın üstünü örtemezsiniz" ve "930 bin çocuk açlıktan ölüme terkediliyor" gibi pankartlar taşıyan öğrenciler, üniversitelerinin İsrail ile ilişkisini kesmesini talep ediyor.


Öğrenciler, açlık grevine 27 Mayıs'ta başlamıştı.


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