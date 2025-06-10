Dünya harekete geçti: Direniş Konvoyu Gazze yolunda

Terör devleti İsrail’in 17 yıldır Gazze’ye uyguladığı kuşatmayı yarmak için denizden hareket eden onlarca filodan sonra bu kez karadan bir girişim yapılacak. Cezayir’in başkentinden yola çıkan Cezayir, Moritanya ve Faslı aktivist, siyasetçi ve alimler, Tunus’a geçerek Tunuslu aktivistle buluştu. Konvoy halinde başkent Tunus’tan yola çıkan yüzlerce aktivist, Libya’dan geçerek önce Mısır’ın başkenti Kahire’ye ardından Refah sınır kapısına gidecek. Cezayirli akademisyen Şeyh Yahya Sari liderliğinde Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti tarafından organize edilen 200 aktivist, alim, siyasetçi ve gazeteci dün, Tunus’un başkenti Tunus’a ulaştı. Cezayir’den hareket eden konvoy Tunus’ta Bağımsız Filistin’le Dayanışma Koordinasyonu öncülüğünde düzenlenen konvoyla birleşti. Konvoyun Sözcüsü Vail Nur, girişimin Cezayir, Fas, Moritanya, Tunus ve Libya’dan katılımlarla 7 bin kişiye ulaşmasını beklediklerini bildirdi. “Bu bir vicdan çığlığı” diyen Nur, girişimin Mısır-Gazze sınırındaki Refah kapısında biriken insani yardımları Gazze’de açlığa mahkum edilen Filistinlilere ulaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

KAHİRE’DE 32 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK

Konvoyun Tunus’tan sonra 12 otobüs ve 100 araçla Susa, Sfax ve Gabes kentlerinden geçerek Libya’ya girmesi ardından Trablus, Mısrate ve Bingazi’den katılımlarla Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaşması bekleniyor. Konvoya Fransa, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mağrib ülkeleri, Endonezya, Pakistan ve Malezya'nın da aralarında olduğu 32 ülkeden katılım olacak. Tunus’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan konvoy sözcülerinden Dr. Muhammed Emin Bennur, “Bu konvoy, Avrupa, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’dan 32 ülkenin katıldığı küresel bir girişimin parçası. Gazze’ye kara, deniz ve hava yoluyla ulaşmayı amaçlayan farklı organizasyonlarla eş zamanlı hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz kara yoluyla Gazze ulaşmak ve yolculuk boyunca yapacağımız etkinlikler ile Gazze’de yaşananları dünyaya duyurmak” diye konuştu. Kahire’de toplanacak sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde 32 ülkeden binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor. Aktivistler, 12 Haziran'da Kahire’de toplandıktan sonra ertesi gün Gazze sınırındaki Ariş kentine gidecek. Konvoyun bundan sonraki rotası ise yürüyerek tamamlanacak. Ariş’ten yola çıkan aktivistler, 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşacak.

KARADAN YAPILAN İLK GİRİŞİM

İşgalci İsrail ordusu, 2007 yılından beri Gazze’ye tam kuşatma uygulayarak burada yaşayan Filistinlileri dünyadan izole ediyor. Geçen 18 yıllık süreçte Gazze’ye defalarca büyük çaplı askeri operasyonlar düzenleyen işgal ordusu, 7 Ekim 2023’ten sonra bu operasyonları kapsamlı bir soykırıma dönüştürdü. Gazze’deki kuşatmanın kırılması için ilki 2009’daki Mavi Marmara, sonuncusu dün saldırıya uğrayan Madleen yelkenlisi girişimi olmak üzere denizden yapılan çok sayıda girişim İsrail ordusunun uyguladığı şiddet ve korsanlık yüzünden başarısızlığa uğradı. Cezayir’den yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu ise kuşatmanın kırılması için karadan yapılan ilk girişim olma özelliğini taşıyor. Konvoy üyelerinin Gazze’ye girmek gibi bir amaçları olmadığı, aktivistlerin sınırda bekleyecekleri ve satın aldıkları yaklaşık 300 çadırı Gazze'deki Filistinlilere bağışlayacakları ifade edildi.







