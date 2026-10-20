Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 19 yaralı
08:40, 20/10/2026, Salı
DHA
Yetkililer helikopterdeki 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığını açıkladı.
Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde orduya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kolombiya basını, orduya ait ‘UH-60 Black Hawk’ tipi askeri helikopterin, Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştüğünü duyurdu.
Yetkililer helikopterdeki 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :KolombiyaCaucaUH-60 Black Hawk