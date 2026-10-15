Türkiye’den Kolombiya’ya Kudüs tepkisi: 'Bunu yapmayın'

Açıklamada, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı kınanarak,

"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."