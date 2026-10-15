Türkiye’den Kolombiya’ya Kudüs tepkisi: 'Bunu yapmayın'
12:14, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:17, 15/10/2026, Perşembe
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Kolombiya'dan Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı
Kolombiya’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki geldi. Türkiye, kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak geri alınması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Söz konusu kararın hukuk ilkeleri ile çeliştiği yönünde ifadelere yer verilen açıklamada, Doğu Kudüs'ün Filistin'e ait olduğu vurgulandı.
"İşgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır"
Açıklamada,
"Bu adım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, ilgili BM kararlarını ihlal etmekte ve Uluslararası Adalet Divanının istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çelişmektedir. Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır."ifadelerine yer verildi.
Bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı barış vurgusu
Kolombiya'ya söz konusu kararını geri alma çağrısında bulunulan açıklamada, tüm devletlerin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü zedeleyebilecek eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı kınanarak,
"1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasının bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane yolu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."ifadesi kullanıldı.
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