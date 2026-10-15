Suudi Arabistan’da alarm: Halktan binalardan çıkmamaları istendi

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.