Pakistan’da okulun çatısı çöktü: 27 öğrenci hayatını kaybetti
11:22, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Pakistan'da okul faciası
Pakistan’ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi faciaya yol açtı. Aralarında 27 öğrencinin de bulunduğu 28 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı mücadele sürüyor.
Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısının çökmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan’ın Peşaver kentinde özel okulun çatısının çökmesi nedeniyle 27 öğrenci ve 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
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