Pakistan’da okulun çatısı çöktü: 27 öğrenci hayatını kaybetti

Pakistan'da okul çatısı çöktü: Can kaybı 35'e yükseldi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bir özel okulun çatısının çökmesi sonucu facia yaşandı. Lady Reading Hastanesi yetkilileri, feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini ve yaşamını yitirenlerin 34’ünün çocuk olduğunu bildirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında okul sahibi gözaltına alındı.