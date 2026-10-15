İstanbul Valisi Davut Gül , kentte etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentte 84 yılın en büyük yağışının yaşandığını söyleyen Gül, metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü belirterek, sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. İstanbul genelinde okulların cuma günü de tatil edildiğini duyuran Gül, yağışların 2-3 gün daha devam edeceğini bildirdi.

Metrekareye 261 kilogram yağış düştü

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde sel ve su baskınları yaşandı. İstanbul Valisi Davut Gül, felaketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Sel felaketinde 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 vatandaşın ise yaralandığını belirten Gül, kentteki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

14 noktada kurtarma çalışmaları sürüyor

Vali Gül, kent genelinde 14 noktada kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Sel ve su baskınları nedeniyle ulaşıma kapanan 16 yolun yeniden açılması için de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İstanbul’da okullar cuma günü de tatil

İstanbul’da etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. Vali Davut Gül, İstanbul genelindeki okulların cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.

Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise kararın üniversite yönetimleri tarafından alınacağını belirtti.

Kamuda idari iznin yarın da devam edeceğini açıklayan Vali Gül, motosikletlere trafik yasağının da sürdüğünü hatırlattı.

Yağışlar 2-3 gün daha sürecek

İstanbul’da yağışların önümüzdeki 2-3 gün boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade eden Gül, kent genelinde yürütülen çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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