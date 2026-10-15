İstanbul araba mezarlığına döndü: Milyonlarca liralık zarar var
10:50, 15/10/2026, Perşembe
AA
İstanbul'da sağanak, Sarıyer ve çevresinde etkili oldu. Yağış nedeniyle hasar alan araçlar görüntülendi.
İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak ve sel, kent genelinde büyük hasara neden oldu.
Özellikle Sarıyer ve çevresinde yağıştan etkilenen araçlar görüntülenirken, çok sayıda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu yağışlarda İstanbul’da metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü.
Cadde ve sokakların yanı sıra alt geçitler ve tüneller sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar da hasar gördü.