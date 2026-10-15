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Gazze’de ölüm bekleyişi: Katil İsrail iki haftadır hastaların tıbbi tahliyesini engelliyor

Gazze’de ölüm bekleyişi: Katil İsrail iki haftadır hastaların tıbbi tahliyesini engelliyor

12:03, 15/10/2026, Perşembe
AA
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Gazze’de ölüm bekleyişi: Katil İsrail iki haftadır hastaların tıbbi tahliyesini engelliyor
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Soykırımcı İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı ikinci haftada da kapalı tutarak hasta ve yaralıların tedavi için Gazze dışına çıkmasını engelliyor. Tıbbi tahliye bekleyen 2 bin 27 kişi yaşamını yitirirken, binlerce hastanın durumu her geçen gün ağırlaşıyor.

Katil İsrail, 21 binden fazla kişinin tıbbi tahliye beklediği ve 2 binden fazla kişinin de bu süreçte can verdiği Gazze Şeridi'nde, ikinci haftada da hasta ve yaralıların tedavi için bölge dışına çıkmasını engellemeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail'in sınır kapılarını tıbbi tahliyeye kapalı tutmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"İşgalci İsrail art arda ikinci haftada da Rafah Sınır Kapısını kapatarak hastaların ve yaralıların yurt dışında tedavi için tahliyesini engelliyor."
 ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bu şekilde uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Filistinli hasta ve yaralıların temel tedavi haklarından kasıtlı olarak mahrum bırakıldığı kaydedildi.

Tahliyenin engellenmesiyle
"tehlikeli ve hızla artan kritik vaka artışı"
konusunda uyarı yapılan açıklamada,
"Bekleme listelerindeki hastaların durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Harap olmuş ve kuşatma altındaki hastanelerin kapasitesini, hatta asgari düzeyde tedavi sağlama kapasitesini bile aşıyor."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Refah Sınır Kapısı ve diğer tüm sınır kapılarının açılması, hayati tehlikesi bulunan hasta ve yaralıların bölge dışına çıkışının sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi Tıbbi Yardım Müdürü Doktor Muhammed Ebu Afeş, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'de 2027 hastanın tedavi olmayı veya bölge dışına çıkarak tedavi görmeyi beklerken hayatını kaybettiğini söylemişti.

Afeş, Gazze'de 21 binden fazla kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan sistematik ihlalleri

İsrail ordusunun soykırıma varan saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sektörü en çok etkilenen alanlar arasında yer alıyor.

Yaralı sayısının 175 bini aştığı Gazze'de kronik hastalıklar ve uzun vadeli tedavi ihtiyacının yanı sıra binlerce uzuv kaybı vakası da bulunuyor.

İsrail'in hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması, tıbbi malzemelere ek olarak jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın girişini de kısıtlaması sağlık hizmetlerini sekteye uğratıyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1501 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 323 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.


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Başlıklar :gazzeisrailfilistinsağlık
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