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Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Kocaeli'de okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika gelişmeler

Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Kocaeli'de okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika gelişmeler

11:51, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:01, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kocaeli'de okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Kocaeli'de okullar var mı, yok mu? Valilik son dakika gelişmeler

Kocaeli 15 Ekim 2026 okul tatili son dakika gelişmesi, sağanak yağış nedeniyle öğrencilerin ve velilerin yakın takibine girdi. Kocaeli Valiliği'nin yaptığı açıklamayla birlikte kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Karar, sabah okula gitmeye hazırlanan öğrencilerin yanı sıra çocuklarının eğitim durumunu öğrenmek isteyen velileri de ilgilendiriyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tatilin kapsamı ve eğitim öğretimin yeniden başlayacağı tarih hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik gelişmeler takip edilirken, eğitim takvimine ilişkin açıklamalar da önem taşıyor. Peki, Kocaeli'de 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi, öğrenciler ne zaman yeniden ders başı yapacak? Valilik kararının ayrıntıları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

15 Ekim Kocaeli okul tatili kararı öğrencilerin ve velilerin gündeminde öne çıktı. Kentte etkisini sürdürmesi ve şiddetini artırması beklenen sağanak yağışın ardından Kocaeli Valiliği, eğitim öğretime ilişkin kararını duyurdu. Açıklamaya göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildi. Kararla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra kentteki diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de tatil sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Veliler ise çocuklarının eğitim programını alınan karara göre düzenlemek istiyor. Gözler şimdi okulların yeniden açılacağı tarihe ve eğitim faaliyetlerinin devamına ilişkin yapılabilecek yeni duyurulara çevrildi. Peki, Kocaeli'de yarın okul var mı, 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi mi? Okullar ne zaman yeniden açılacak? İşte son durum…

15 Ekim Kocaeli okul tatili kararı öğrencilerin ve velilerin gündeminde öne çıktı. Kentte etkisini sürdürmesi ve şiddetini artırması beklenen sağanak yağışın ardından Kocaeli Valiliği, eğitim öğretime ilişkin kararını duyurdu. Açıklamaya göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildi. Kararla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra kentteki diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de tatil sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Veliler ise çocuklarının eğitim programını alınan karara göre düzenlemek istiyor. Gözler şimdi okulların yeniden açılacağı tarihe ve eğitim faaliyetlerinin devamına ilişkin yapılabilecek yeni duyurulara çevrildi. Peki, Kocaeli'de yarın okul var mı, 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildi mi? Okullar ne zaman yeniden açılacak? İşte son durum…


KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın da ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği, bu nedenle yarın kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

BAZI KAMU PERSONELİNE DE İDARİ İZİN

Eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı kamu kurumlarında çalışan personel için de idari izin kararı alındı. Buna göre; gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel 15 Ekim Perşembe günü bir gün idari izinli sayılacak. Valilik, kurumların çalışma işleyişinde mesaisi zorunlu olan personelin ise bu kapsam dışında tutulduğunu bildirdi.

BAZI KAMU PERSONELİNE DE İDARİ İZİNEğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı kamu kurumlarında çalışan personel için de idari izin kararı alındı. Buna göre; gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel 15 Ekim Perşembe günü bir gün idari izinli sayılacak. Valilik, kurumların çalışma işleyişinde mesaisi zorunlu olan personelin ise bu kapsam dışında tutulduğunu bildirdi.
Başlıklar :kocaeliokulvalilik
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