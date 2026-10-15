Manchester City'nin yıldızı hakemi yere serdi: Şampiyonlar Ligi'nde olay hareket
11:49, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:05, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Enzo Fernandez'in hakemi ittiği an.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan Manchester City-PSG maçında Enzo Fernandez'in Alman hakem Jablonski'yi iterek yere düşürdüğü anlar dikkat çekti. O anlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile PSG arasında oynanan karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı. Arjantinli yıldız Enzo Fernandez'in, maç sırasında Alman hakem Sven Jablonski'yi eliyle itmesi futbolseverlerin gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 74. dakikasında baskı yaptığı esnada önünde beliren hakem Jablonski ile karşı karşıya gelen Fernandez, Alman hakemi eliyle itti. O anlar dikkat çekerken, pozisyon maçın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.
İşte o an;
PSG'DEN 4-2'LİK GALİBİYET
Sahadaki bu dikkat çekici anların yaşandığı mücadelede PSG, Manchester City'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
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