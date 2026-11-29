Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan üç gollü galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mason Greenwood, 2 asist ve 1 golle mücadeleye damga vurdu.Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan İngiliz futbolcu, takım arkadaşı Oğuz Aydın'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Greenwood, "Maçın en güzel golü Oğuz'un. Uzak mesafeden çok güzel attı. Bu sezon içerisinde Oğuz çok öz güvenli oynuyor. Oğuz ile oynamaktan çok keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
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