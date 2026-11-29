Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ve Erzurumspor bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Erzurumspor maçını canlı izlemek için ve anlık canlı skor takibi için haberimize bakabilirsiniz.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI SKOR

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Erzurumspor maçının canlı anlatım ekranı için TIKLAYIN.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK CANLI İZLE

Fenerbahçe - Erzurumspor maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Süper Lig tarihinde Erzurumspor FK ile oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonraki üç karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı.Fenerbahçe'ye konuk olduğu ilk resmi maçta sarı-lacivertli ekiple 2-2 berabere kalan Erzurumspor FK, daha sonraki üç ziyaretinden de mağlup döndü ve bu karşılaşmaların tamamında en az üçer gol yedi.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği son yedi maçı kazanan Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son Ocak 2004-Eylül 2006 arasındaki 10 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Reklam Reklam

İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Erzurumspor FK (1G), tek galibiyetini son karşılaşmada Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek aldı. Mavi-beyazlılar, bugüne kadar İstanbullu rakipleri karşısında üst üste iki galibiyet alamadı.

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 16 puan kaybeden Fenerbahçe (6G 2B 4M), 2021/22'den bu yana bu aşamalar itibarıyla en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor. Sarı-lacivertlilerin kaybettiği 16 puanın 11'i skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda geldi (1B 3M).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Erzurumspor FK, sezonun ilk dokuz haftasında aldığı mağlubiyet sayısını eşitledi (4G 2B 3M).

Reklam Reklam

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli (38) ve toplam (123) şut çeken takım Erzurumspor FK. Fenerbahçe ise Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana rakiplerine maç başına en fazla isabetli (5) ve toplam (15) şut çektirdiği sezonu yaşıyor.

Süper Lig'de bu sezon maçların ilk 15 dakikalarında en fazla gol sevinci yaşayan takım Fenerbahçe (7). Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ilk 15 dakikasında üç gol attığı tek maçı Emre Belözoğlu yönetiminde Erzurumspor FK'ya karşı oynadı (Mayıs 2021).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da gol atan Mason Greenwood (Kocaelispor & Çorum FK x2), üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırdığı son seriyi Ağustos 2024'te Marsilya formasıyla Ligue 1'de yakaladı.

Reklam Reklam

Erzurumspor FK'nın Süper Lig'de attığı son iki golü Ibrahim Diabate kaydetti ve bu iki golün de asistini Gyrano Kerk yaptı. Lig tarihinde Erzurum ekibinin üst üste üç golünü atan isim bulunmazken, mavi-beyazlıların üst üste üç golünde pası veren tek oyuncu Emrah Başsan (Nisan 2019).

Reklam Reklam

Spor

Oyundan çıkarken çok üzülmüştü, Jose Mourinho'dan şaşırtan yanıt geldi! Arda Güler sözleri gündem oldu

Spor

İlker Yağcıoğlu'ndan derbi öncesi şampiyonluk uyarısı: ‘Kaybederse…’

Spor

Fenerbahçe’nin yıldızından taraftarı kızdıracak sözler: ‘Okan Buruk inanılmaz babacan!’