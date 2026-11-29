Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, saha içindeki başarısız sonuçların yanı sıra arka planda yaşanan büyük krizlerle sarsılıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte son dönemde yaşanan gelişmeler camiada endişeye neden olurken, peş peşe gelen kriz haberleri durumu kritik bir boyuta taşıdı.
Futbolculardan FIFA ve boykot hamlesi
Uzun süredir devam eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle maaşlarını ve alacaklarını tahsil edemeyen Sivassporlu futbolcular, radikal bir karar alarak antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Reşat Can Özbudak'ın paylaştığı bilgilere göre oyuncuların hak edişleri için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Yaşanan bu çalkantılı süreçte takımın önemli isimlerinden Rey Manaj'ın kulüpten ayrıldığı belirtildi.
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