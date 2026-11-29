Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü konuk edeceği Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün yaptığı açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 10 dakika sürdü.
Rejenerasyon ve çift kale maçı
Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giyen futbolcular, özel bir program çerçevesinde rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmalarıyla başlattıkları antrenmanı, dar alanda oynadıkları çift kale maçla bitirdi. Antrenmanda Serdar Dursun da yer aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.