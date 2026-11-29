Sarı kırmızılı takımda Sallai ve Osimhen'in derbideki durumu bugün yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Sağlık Kurulu ve teknik heyetin onay vermesi halinde iki futbolcu da kadroya alınacak ve kulübede görev bekleyecek.





Deniz Gül ise Okan Buruk'un hamle oyuncusu olarak değerlendireceği isimlerden biri olacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Osimhen'in 25 gündür yüksek eforlu antrenman yapamaması, burnu kırılan Deniz Gül'ün operasyon geçirmesi ve Eren'in İngiliz ekibi karşısındaki başarılı performansı nedeniyle ilk 11'de değişiklik beklenmiyor. Buruk, en uçta Barış'ı ilk 11'de kullanmayı planlıyor.