Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup etti.
Muğlaspor'a 3 puanı getiren golleri Camaj, Poyraz ve Yasin attı.
Kayserispor'a (D) 6-0, Esenler Erokspor'a 5-0 ve Batman Petrolspor'a (D) 2-0 yenilerek alt sıralara gerileyen yeşil-beyazlılar, bu sonuçla 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Koşukavak: Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı
Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede son 3 haftada aldıkları yüksek skorlu mağlubiyetlerin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Koşukavak, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Toparlanmaya, yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacımız vardı." dedi.
Takımın sahada iki yönlü güçlü bir oyun ortaya koyduğunu belirten Koşukavak, "Oyuncularım çok ciddi mücadele etti, bence olağanüstü oynadılar." diye konuştu.
Koşukavak, şöyle devam etti: "Hafta başından itibaren bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Batman'da da bunu aradık. Bugün Muğla'da bunu gerçekleştirmiş olmamız bizim açımızdan çok değerli. 21 puana ulaştık."
Muğlaspor için şehirden destek çağrısı
Devre arasına kadar iyi sonuçlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getiren Koşukavak, Muğlaspor'un bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde maddi ve manevi anlamda desteklenmesinin önemine dikkati çekti.
Koşukavak, "Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var. Kolay bir lig değil." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör, ligin çok kıymetli ve çok değerli olduğunu söyleyerek "Muğlaspor da bu lige çok yakışıyor" dedi.
Petev: Kontrol bizdeydi
Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, son pas ve şutlarda gelişmeleri gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.
Petev, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak yaptıkları hatalar sonucunda goller yediklerini ifade etti.
Petev, "İkinci yarıda bir hata sonucunda gol yedik. 72. dakikaya kadar rakip çok fazla pozisyon üretemedi. Yine bir hata sonucunda gol yedik." dedi.
Petev, "Maçı kaybetmiş olmamıza rağmen takımımın iyi bir ruh ortaya koyduğunu ve iyi oyun sergilediğini düşünüyorum." diye konuştu.
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