Balıkesirspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde karşılaştığı düşme hattındaki Söke 1970'i 4-0 mağlup ederek zirve yarışında bir engeli daha aştı.
Geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yenen kırmızı-beyazlılar, Söke zaferiyle birlikte son 180 dakikada rakip fileleri 9 kez sarsarak rakiplerine gözdağı verdi.
İç sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik
Bal-Kes, iç sahada çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç kaybetmedi.
Son 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Şampiyonluğun en güçlü adaylarından olduğunu bir kez daha gösteren Balıkesirspor, son yenilgisini 3 Ekim'de Bigaspor deplasmanında 3-2'lik skorla almıştı.
Balıkesir ekibinde Emre Gemici gol sayısını 19'a çıkardı, Akın Akman ile Ali Sinan Gayla ise 8 gole ulaştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.