Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig 16. haftasında sahasında Mardin 1969 Spor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, Mardin 1969 Spor karşısında alınan galibiyetin takımın yeniden ayağa kalkması açısından önemli olduğunu söyledi.

Koşukavak: Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Koşukavak, son 3 haftada aldıkları yüksek skorlu mağlubiyetlerin ardından galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Takımın sahada iki yönlü güçlü bir oyun ortaya koyduğunu belirten Koşukavak, "Buraya böyle bir skorla gelmek güzel. Bunu özlemişiz. Son 3 haftada yüksek skorlarla mağlup olduk. Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı." dedi.

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Koşukavak, "Oyuncularım çok ciddi mücadele etti, bence olağanüstü oynadılar. Oyunun iki yönünde de çok güçlüydük. Hafta başından itibaren bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Batman'da da bunu aradık. Bugün Muğla'da bunu gerçekleştirmiş olmamız bizim açımızdan çok değerli. 21 puana ulaştık." diye konuştu.

Teknik direktör, "Futbolcu için, antrenör için iyi başladığınız bir ligde yüksek skorlarla aldığınız mağlubiyetler sizi biraz yıpratıyor, öz güveninizi kaybettiriyor, psikolojinizi bozuyor." ifadelerini kullandı. Buna rağmen ayağa kalktıkları için oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.

Devre arasına kadar iyi sonuçlar hedefi

Koşukavak, devre arasına kadar iyi sonuçlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini dile getirdi. "Kalan maçlarda da devre arasına kadar iyi sonuçlar alıp aşağılardan uzaklaşalım diye temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.

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Koşukavak: Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var

Muğlaspor'un ilk kez mücadele ettiği ligde maddi ve manevi anlamda desteklenmesinin önemine dikkati çeken Koşukavak, "Biraz şehrin ilgisine ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var. Kolay bir lig değil." dedi.

Koşukavak, "Ben bir Ege çocuğuyum. Çok da aidiyetli bir antrenörüm." diyerek sözlerini sürdürdü ve "Muğlaspor da bu lige çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Petev: Kontrol bizdeydi

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, son pas ve şutlarda gelişmeleri gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.

Petev, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu ancak yaptıkları hatalar sonucunda goller yediklerini ifade ederek "Bu maçın sonucundan sonra konuşmak çok kolay değil. Ancak maça genel olarak baktığımızda kontrol bizdeydi. Her şeyi yaptık, her şeyi denedik. İkinci yarıda bir hata sonucunda gol yedik. 72. dakikaya kadar rakip çok fazla pozisyon üretemedi. Yine bir hata sonucunda gol yedik. Bundan sonra maça geri dönmek bizim için daha da zorlaştı. Maçı kaybetmiş olmamıza rağmen takımımın iyi bir ruh ortaya koyduğunu ve iyi oyun sergilediğini düşünüyorum." diye konuştu.

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