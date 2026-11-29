Fenerbahçe, geleceğe yönelik kadro yapılanması kapsamında iki genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi. 2010 doğumlu Guelassaih Doue ile 2008 doğumlu Yannis Touali, sarı-lacivertli takımla antrenmanlara çıkacak.
Fenerbahçe, Guelassaih Doue ve Yannis Touali'yi yakından takip edecek. Toulouse ile antrenmanlara çıkan Yannis Touali'nin de İstanbul'a gelmesiyle birlikte iki genç oyuncu için değerlendirme süreci başlayacak.
Özellikle 2008 doğumlu Yannis Touali'nin Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olduğu biliniyor. Genç futbolcunun Fenerbahçe'de göstereceği performans merakla bekleniyor.
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