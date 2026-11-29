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Trendyol Süper Lig'de bugün Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertlilere kritik mücadele öncesinde iki oyuncusundan sevindirici haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynanan eleme maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlattı. Hollandalı futbolcu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Ancak lisans işlemlerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle Oosterwolde, ilk yarıdaki maçlar sona erene kadar Süper Lig'de forma giyemeyecek.

Nathan Ake - Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'de bir diğer sevindirici gelişme ise Nathan Ake cephesinde yaşandı. Tecrübeli oyuncu da Oosterwolde gibi takım antrenmanında yer aldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görev vermesi halinde Ake, Erzurumspor karşılaşmasında forma giyebilir.

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Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Erzurumspor'u bugün saat 19.00'da Chobani Stadyumu'nda konuk edecek.

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