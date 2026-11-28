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Kulüpler Birliği Vakfı, 30 Kasım Pazartesi günü yapılacak Süper Lig Yayın İhalesi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Piyasa değeri çalışması yapıldı

Vakıf, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük." ifadelerini kullandı.

Sürecin ilk aşamasında, FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alındı. Bu şirketle Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yapıldı.

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Teknik rapor federasyonla paylaşıldı

Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yapıldı. Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemlerini ve teknik yayın uygulamalarını kapsayan detaylı bir teknik rapor hazırlandı.

Rapor doğrultusunda kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları, görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı, görüntü iletim parametreleri, ses ve renk kalitesi standartları başta olmak üzere, yayın kalitesini doğrudan etkileyen tüm teknik unsurlara ilişkin iyileştirme talepleri Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşıldı.

Şartname önerileri iletildi

Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerden gelen görüşler ışığında, başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerin menfaatlerini gözeten şartname önerileri Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi.

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Ayrıca ihale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirildi.

Vakıf, "Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır." dedi.

Açıklamada, "30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesine Süper Lig kulüplerimizi temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ile Serdal Adalı katılacaktır." ifadeleri yer aldı.

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Açıklama, "İhale sürecinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine sunarız." cümlesiyle sona erdi.

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