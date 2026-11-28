Süper Lig'de dev derbiye hazırlanan Galatasaray'da sakatlık sürecini atlatan Roland Sallai'den gelen haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sözcü'de yer alan habere göre özel bir çalışma programıyla formunu koruyan ve herhangi bir kondisyon eksiği bulunmayan Macar futbolcunun, Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.
Bu sezonki performansı
Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi maça çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu; takımına 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcunun derbi kadrosunda yer alacak olması, teknik direktör Okan Buruk'un elini hücum hattında güçlendirecek önemli alternatifler arasında gösteriliyor.
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