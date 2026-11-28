3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde grubun en formda takımı olarak şampiyonluk yarışına ortak olan Karşıyaka, yarın son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Uşakspor'a rakip olacak.
Karşılaşma, Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.
Müsabaka, Karşıyaka'nın resmi YouTube kanalından yayınlanacak.
Uysal sahada takımın başında olacak
Cezası biten Zafer Uysal, yeşil-kırmızılı ekipte takımın başında sahada yer alacak.
Son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Kaf-Kaf, Uysal yönetiminde üst üste 6 karşılaşmasını kazanmayı başardı.
Karşıyaka, haftaya 27 puanla play-off hattında, zirvenin 2 puan gerisinde başladı.
Grupta 7 maç boyunca kazanamayan Uşakspor ise son iki haftada Söke 1970 SK'yı 1-0, Denizli İdmanyurdu'nu 2-0 yenerek moral tazeledi.
Uşakspor'un grupta 13 puanı bulunuyor.
Uşakspor deplasmanında konuk Karşıyaka taraftarlarına 175 kişilik kontenjan ayrılırken, yeşil-kırmızılı taraftarların münferit şekilde Uşak'a gideceği bildirildi.
Deplasmana 28 gün sonra giden Karşıyaka, grupta İzmir dışındaki son maçına 1 Kasım'da Denizli İdmanyurdu önünde çıkmıştı.
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