Sultanlar Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra son 3 maçını kaybeden Göztepe Yuppo, yarın evinde ligin iddialı ekiplerinden Türk Hava Yolları (THY) ile kozlarını paylaşacak.
11'inci hafta mücadelesi İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Arzu Uzatöz ile Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri ev sahibi takım seyircisi için 350, 400 ve 600 TL'den, misafir seyirci biletleri ise 1000 TL'den satışa sunuldu.
THY dördüncü, Göztepe sekizinci sırada
THY ligde 10 maçta 7 galibiyet alarak 4'üncü sırada yer alırken, Göztepe 9 müsabakada 4 kez kazandı ve 8'inci basamakta bulunuyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.