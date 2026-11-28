Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ın milli oyuncuları, takımın her geçen gün gelişim gösterdiğini belirterek sezon sonunda ligde kalacaklarına inanıyor. Milli oyuncu smaçör Liza Safronova (ortada), Arjantin Kadın Milli Takımı oyuncusu da olan pasör Victoria Mayer (solda) ile Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Takımı oyuncusu Katielle Alonzo (sağda) AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sezon sonunda ligde kalacaklarına inanan Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ın milli oyuncuları, takımın her geçen gün gelişim gösterdiğini söyledi.

Safronova: İlk hedefimiz ligde kalmak

Milli oyuncu smaçör Liza Safronova, Afyon Belediye Yüntaş'ın genç oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduğunu ve takıma adaptasyon süreçlerinin güzel geçtiğini belirtti.

Safronova, zaman zaman düştükleri yerler olduğunu ancak ders çıkararak ilerlediklerini anlatarak şöyle konuştu:

"Geçen hafta Göztepe Yuppo'ya karşı evimizde çok güzel bir galibiyet aldık. Güçlü bir takıma karşı 3-0 net bir skorla galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Umarım böyle devam eder. Şu anda takım olarak hafta sonu Ankara'da oynayacağımız Zerenspor'a odaklanmış durumdayız. Sezonun sonuna kadar umarım hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. İlk hedefimiz ligde kalmak ve ben bu takımla bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü her geçen gün ileriye gidiyoruz ve gelişiyoruz. Gün geçtikçe her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Özellikle VakıfBank karşısında evimizde herkes bizi destekliyordu. Bu çok güzel bir duyguydu. Taraftar da bizim rakiplere olan direncimizi ve mücadelemizi gördü. Destekleri de her geçen gün artıyor. Bu bizi çok mutlu ve motive ediyor. Umarım bu şekilde devam eder."

Reklam Reklam

Arif Yavuz Anadolu Ajansı Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ın milli oyuncuları, takımın her geçen gün gelişim gösterdiğini belirterek sezon sonunda ligde kalacaklarına inanıyor.

"Ligin çok değişken ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum"

Arjantin Kadın Milli Takımı oyuncusu da olan pasör Victoria Mayer, sezonun başından bu yana yoğun bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

Mayer, takım olarak çok sıkı çalıştıklarını aktararak şu ifadeleri kullandı: "Gelişerek devam edeceğimize inanıyorum. Ligin çok değişken ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten nerede olacağımızı tahmin etmek zor. Antrenörümüz her antrenman ve maçımızda son topa kadar sadece mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Evimizde oynamak bizi her zaman rahatlatıyor. Taraftarlarımızın desteği bizi motive ediyor."

Arif Yavuz Anadolu Ajansı Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ın milli oyuncuları, takımın her geçen gün gelişim gösterdiğini belirterek sezon sonunda ligde kalacaklarına inanıyor.

"Maç maç hazırlanıyoruz"

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Takımı oyuncusu Katielle Alonzo da yurt dışında ve böyle iyi bir ligde ilk kez mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

Reklam Reklam

"Takım olarak antrenmanlarda her geçen gün geliştiğimizi düşünüyorum. Bunu sürdürebileceğimizi umuyorum. Genç bir takımız ve bu ligde ilk yılımız. Ama takım olarak iyi gidiyoruz. Maç maç hazırlanıyoruz. Konsantrasyonumuzu da buna göre ayarlıyoruz. Bizim için bütün karşılaşmalar hedef maçı. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımız çok sıcakkanlı, bizi içten desteklediklerini hissediyorum."

Reklam Reklam

Spor

Hatay Stadı'nda onarım sona yaklaştı: Çalışmaların yüzde 99'u tamamlandı

Spor

Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kepez Spor'u konuk edecek

Spor

Göztepe'de Trabzonspor maçının en büyük kozu Brezilyalı Juan Silva