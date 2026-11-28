TRENDYOL 1'inci Lig'de evindeki son iki maçı kazanan Manisa Futbol Kulübü, İstanbul'da Ümraniyespor ile karşılaştı ve deplasmanlarda sezonun ilk haftasından beri süren galibiyet hasretini bitirme fırsatını son anlarda kaçırdı.
Manisa ekibi, dış sahada bu sezon yalnızca ilk hafta 7 Ağustos'ta Boluspor'u 2-1 yenmişti ve 6 maçtır gurbette kazanamıyordu.
Evinde 10 kişi kalan Ümraniyespor karşısında Vargas ve Sylla ile 2-1 öne geçen Manisa, 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüne engel olamadı.
Maestro puan aldıkları için mutlu
Manisa FK, kazanamasa da 2-2'lik sonuçla deplasmanlardaki 3 maçlık yenilgi serisine son verdi ve teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki çıkışını sürdürdü.
Maestro, puan aldıkları için mutlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Bizim için bu maç zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Ama iyi oynadık. Çok kötü hissettiğimiz bir şey yok. Mutluyuz, 1 puan aldığımız için. Bu puanla da Manisa olarak yolumuza devam edeceğiz"
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