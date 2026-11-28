Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK evinde Amed FK’yı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Gaziantep - Amedspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.
Gaziantep FK - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Gaziantep FK - Amedspor karşılaşması, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmada düdük hakem Fatih Tokail'de olacak.
Gaziantep FK - Amedspor maçı hangi kanalda?
Gaziantep FK ile Amedspor arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin maçı izleyebilmek için yayın platformuna abone olması gerekiyor.
İki takımın ligdeki puan durumu
Karşılaşma öncesinde iki takım arasında puan tablosunda önemli bir fark bulunuyor.
Gaziantep FK, geride kalan 12 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, ligde 16. sırada yer alıyor.
Amed Sportif Faaliyetler ise 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 23 puana ulaşan Diyarbakır temsilcisi, haftaya 4. sırada giriyor.
Gaziantep FK'da kötü gidişat sürüyor
Gaziantep FK, ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve ligdeki yenilgi serisini 7 maça çıkardı.
Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, Amedspor karşısında kazanarak hem kötü seriye son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Amedspor son maçında sahasında kaybetti
Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler, ligde son olarak Çaykur Rizespor'u konuk etti. Diyarbakır temsilcisi, sahasındaki mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak önemli bir puan kaybı yaşadı.
23 puanla dördüncü sırada bulunan Amedspor, Gaziantep deplasmanında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Volkan Demirel takımının başında ilk kez sahada olacak
Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gençlerbirliği karşılaşmasını cezası nedeniyle tribünden takip etmişti. Deneyimli teknik adam, Amedspor mücadelesiyle birlikte takımının başında ilk kez saha kenarında görev yapacak.
Demirel'in saha kenarından vereceği taktiksel yönlendirmeler, Gaziantep FK'nın kötü gidişatı sona erdirme mücadelesinde dikkat çeken başlıklardan biri olacak.
Gaziantep FK ve Amedspor'da eksikler
Gaziantep FK'da Fuat Bavuk, Abakar Sylla ve Trivante Stewart sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Kacper Kozlowski ve Drissa Camara ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Amedspor'da Samuel Ballet kırmızı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova ve Ali Turap Bülbül de sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmeyen isimler arasında gösteriliyor.
Gaziantep FK ile Amedspor Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak
Gaziantep FK ile Amedspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligdeki farklı hedefleri nedeniyle mücadele büyük önem taşıyor.
Ev sahibi Gaziantep FK, taraftarı önünde kazanarak puan hasretini sona erdirmek isterken Amedspor ise deplasmanda galibiyet alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmeye çalışacak.
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