Gaziantep FK'da kötü gidişat sürüyor

Gaziantep FK, ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında 1-0 mağlup oldu ve ligdeki yenilgi serisini 7 maça çıkardı.

Volkan Demirel yönetimindeki Gaziantep FK, Amedspor karşısında kazanarak hem kötü seriye son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.



