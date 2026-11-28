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Manchester United, Premier Lig'in 12'nci haftasında sahasında Brentford'a 4-0 mağlup oldu.

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, takımının başında Old Trafford'da çıktığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Callum Wilson iki gol attı

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. ve 32. dakikalarda Callum Wilson, 82. dakikada Kristoffer Ajer ve 90+2. dakikada Kevin Schade attı.

Manchester ekibi, Wilson'ın 13 dakika arayla attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda Youri Tielemans ve Harry Maguire'in direkten dönen toplarıyla skoru değiştiremedi.

Ouattara, Brentford'un ilk 3 golünde asist yaparak maçın adamı seçildi.

Bu sonuçla Brentford puanını 20'ye yükseltirken Manchester United 8 puanda kaldı. Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak, Brentford ise Arsenal'i konuk edecek.

DHA Manchester United, Pochettino yönetiminde ilk maçına çıktığı Old Trafford'da Brentford'a 4-0 yenilirken, takım antrenmanda futbolcularıyla bir araya gelmişti.

Galibiyet hasreti 10 maça çıktı

Ligdeki kötü gidişatın ardından Michael Carrick ile yollarını ayıran ve takımın başına Mauricio Pochettino'yu getiren Manchester United, teknik direktör değişikliğine rağmen galibiyet hasretine son veremedi.

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Arjantinli teknik adam yönetiminde ilk maçında deplasmanda Liverpool'a 4-0 yenilen Manchester ekibi, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile 2-2 berabere kaldı.

Pochettino yönetiminde tüm kulvarlarda 3 karşılaşmaya çıkan takım, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Premier Lig'de Pochettino yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

Bu sonuçla ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan Kırmızı Şeytanlar, 8 puanla 19'uncu sırada kaldı. Takım, bu sezonki tek galibiyetini ağustos ayında Ipswich Town'a karşı almıştı.

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Ligde çıktığı son 10 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşayan Manchester ekibi, geride kalan 12 haftada yalnızca 1 galibiyet elde etti. Rakip fileleri 14 kez havalandırırken kalesinde 27 gol gördü.

Haftayı son sırada tamamlayabilir

Manchester United'ın Premier Lig'in 12'nci haftasını küme düşme hattında tamamlaması kesinleşti, takım son sıraya gerileme tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı.

Ligde 7 puanla son sırada bulunan Crystal Palace'ın yarın sahasında Hull City'yi mağlup etmesi halinde Kırmızı Şeytanlar haftayı 20'nci sırada tamamlayacak.

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Manchester United, 2022-2023 sezonunun 2'nci haftasında da Brentford'a 4-0 mağlup olarak son sıraya gerilemişti.

İngiliz ekibi, 96 yıl sonra 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez bir lig sezonunun ilk 12 karşılaşmasında da kalesinde gol gördü. O sezon ligi son sırada tamamlayarak küme düşmüştü.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig tarihinde üst üste 7 devrede kalesinde en az 2 gol gören ilk takım oldu.

Taraftarlardan takıma protesto

Karşılaşmanın son bölümünde Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü tribünleri terk etti.

Bitiş düdüğünün ardından Old Trafford'da kalan taraftarların bir bölümü takımlarına destek vermeyi sürdürdü, diğer bölümü ise futbolcuları ıslıklayıp yuhalayarak kötü gidişatı protesto etti.

Pochettino'nun göreve başlamasıyla İngiliz ekibi, Ferguson sonrası 9'uncu resmi teknik direktörünü takımın başına getirdi.

Geçici teknik adamlar da dahil toplam 11 teknik direktörle yollarını ayıran Manchester United, Ferguson'ın ayrıldığı 2012 - 2013 sezonundan bu yana Premier Lig şampiyonluğu yaşayamadı.

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Bu süreçte ligi 2'nci sırada tamamlayarak şampiyonluğa en çok yaklaşan iki teknik direktör Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer oldu.

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