İstanbul'un ev sahipliğindeki 2027 Avrupa Oyunları'na 200 gün kala Galata Kulesi'nde ışık gösterisi yapıldı.
İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörlüğünün gösterisinde organizasyonda yer alacak branşların görüntüleri ve animasyonları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Işık gösterisi, çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.
İstanbul 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü Alpaslan Baki Ertekin organizasyona 200 gün kaldığını hatırlatarak "Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sporculara ve misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İstanbul, sporun birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya gösterecek." ifadelerini kullandı.
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