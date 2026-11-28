11 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması Türkiye'de kararlaştırıldı.
Bazı alanlar 11 ilde orman sınırları dışında
Adana, Afyonkarahisar, Artvin, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Karaman, Mersin ve Sinop'taki bazı alanlar, karar uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldı.
Söz konusu alanların koordinatlarına ve haritalarına da kararda yer verildi.
Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan, bu alanların iki katından az olmamak üzere Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapacak.
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