Türk Hava Yolları (THY) tarafından 66 ülkede düzenlenen eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Antalya'da tamamlandı.THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur (fotoğrafta) açıklamada bulundu.

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Antalya'da tamamlanan Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Türk Hava Yolları'nın (THY) 66 ülkede düzenlediği eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirildi.

Uluslararası amatör golf organizasyonlarından biri olan final, 26-27 Kasım tarihlerinde Antalya Gloria Serenity Resort'te yapıldı.

Mart ayında başlayan organizasyon kapsamında bu yıl 66 ülkede 99 eleme turnuvası düzenlendi. Bu turnuvalarda başarılı olan golfçüler, şampiyonluk için büyük finalde mücadele etti.

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Dünya şampiyonu Jaques Iyeze Gatera oldu

İngiltere'den katılan Tony McDonnell, iki raunt toplamında 73 Stableford puan toplayarak Gold kategorisinin şampiyonu oldu.

Aynı kategoride Shahab Raja 70 puanla ikinci olurken, aynı puana sahip Shih How Kevin Liau üçüncü sırada yer aldı.

Silver kategorisinde ise Ian David Forsyth, iki raunt toplamında ulaştığı 85 Stableford puanla şampiyonluğu elde etti. Chandan Krishna Kayestha 79 puanla ikinci, Nana Rosalie N’Dah ise 76 puanla üçüncü oldu.

Turnuvanın dünya şampiyonluğunu iki raunt toplamında aldığı 149 skorla Jaques Iyeze Gatera kazandı.

Süleyman Elcin Anadolu Ajansı Türk Hava Yolları (THY) tarafından 66 ülkede düzenlenen eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Antalya'da tamamlandı.THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur (fotoğrafta) ödül töreninde konuşma yaptı.

Organizasyon 2013'te 12 ülkede başlamıştı

THY Genel Müdürü ve İcra Komitesi Üyesi Ahmet Olmuştur, finalin ödül töreni öncesinde yaptığı açıklamada, 2013 yılında 12 ülkede başlayan organizasyonun bu yıl 66 ülkeye ulaştığını söyledi.

Olmuştur, turnuvanın bugüne kadar 87 ülkede, 130'dan fazla şehirde düzenlenen 750'den fazla organizasyonla 60 binden fazla amatör golfçüyü ağırladığını belirtti. Organizasyonun şirketin marka bilinirliğine ve uluslararası itibarına katkı sağladığını da ifade etti.

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Golfün THY'nin hedeflediği yolcu kitlesine ulaşmasında önemli bir mecra olduğunu kaydeden Olmuştur, organizasyon aracılığıyla Türkiye'nin turizm potansiyelini uluslararası katılımcılara tanıttıklarını dile getirdi.

Süleyman Elcin Anadolu Ajansı Türk Hava Yolları (THY) tarafından 66 ülkede düzenlenen eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Antalya'da tamamlandı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Olmuştur: Antalya'nın dünyada eşi benzeri yok

Antalya'nın golf turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Olmuştur, kentte yılda yaklaşık 500 bin golf başlangıç saati rezervasyonu yapıldığını bildirdi. Ayrıca kentte yaklaşık 2 milyon raunt oynandığını bildirdi.

Antalya'nın golf sahalarının sayısı, birbirine yakınlığı ve uzun sezonuyla öne çıktığını belirten Olmuştur, şöyle konuştu:

"18 delikli toplam saha sayısı ve bu sahaların birbirine bir saatlik sürüş mesafesinde olması açısından Antalya'nın dünyada eşi benzeri yok. Bu anlamda, Kuzey Yarım Küre'de yaz ayları dışında da çok uzun bir golf turizmi sezonuna sahip olan Antalya'mızı hem Türk Hava Yollarının hem de kentin tanıtımı açısından son derece önemsiyoruz."

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Organizasyonun golf turizmi aracılığıyla turizm gelirlerinin yıl geneline yayılmasına katkı sunduğunu anlatan Olmuştur, farklı ülkelerden gelen katılımcıların ülkelerine döndüklerinde Antalya'nın tanıtımına da katkı sağladığına dikkati çekti.

Süleyman Elcin Anadolu Ajansı Türk Hava Yolları (THY) tarafından 66 ülkede düzenlenen eleme turnuvalarının ardından gerçekleştirilen Turkish Airlines World Golf Cup 2026 Büyük Finali, Antalya'da tamamlandı. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

THY'nin hedefi dünyanın en değerli 100 markası

THY'nin son 9 yıldır Brand Finance tarafından Türkiye'nin en değerli markası seçildiğini vurgulayan Olmuştur, şirketin dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmasını hedeflediklerini söyledi. Olmuştur, "Neden dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası, Türk Hava Yolları olmasın?" diye konuştu.

Şirketin mevcut marka değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu aktaran Olmuştur, bu hedefe ulaşmak için marka değerini yaklaşık 7 kat artırmaları gerektiğine işaret etti.

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Turkish Airlines World Golf Cup'ın markanın uluslararası konumlandırılması açısından önem taşıdığını dile getiren Olmuştur, organizasyonu gelecek yıllarda da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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